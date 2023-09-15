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ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatının Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapılması Yunan basınının gündemindeydi. Yunan gazeteleri ATMACA'nın menziline dikkat çekerken, Türkiye'nin kararlı bir biçimde donanmasını 'Türkleştirme' yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 09:00
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ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve azami olarak 220-280 kilometre menzilli gemisavar ve/veya seyif füzesi Atmaca, Yunan basınının gündemindeydi.
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ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler
Yunan gazetesi One Alert, Türk Savunma Sanayii'nin resmi açıklamalarına göre Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeri üretim ATMACA gemisavar füzelerinin ilk partisini teslim aldığını yazdı.
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ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler
Haberin devamında ROKETSAN tarafından rüetilen füzelerin kabul testlerinin geçtiğimiz hafta başarıyla tamamladığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Komitesi toplatısında seri üretim aşamasına girmesi için onaylandığından bahsedildi.
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ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler
Bir diğer basılı yayın organı Taxi dromos da ATMACA'dan bahseden yayınlar arasında oldu. Gazete, One Alert'e dayandırdığı haberinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk partiyi teslim aldığını ifade etti.
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ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler
Geo Stratigika ise gelişmeyi "Türkler savaş gemilerini ATMACA füzeleri ile dolduruyor" başlığı ile okuyucularına sundu. Haberin devamında 'çift haneli miktarda' ATMACA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğine yönelik bilgiler verildi.