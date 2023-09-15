15 Eylül 2023, Cuma
ATMACA füzesi Yunan medyasında! Kritik özelliğine dikkat çektiler
Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatının Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapılması Yunan basınının gündemindeydi. Yunan gazeteleri ATMACA'nın menziline dikkat çekerken, Türkiye'nin kararlı bir biçimde donanmasını 'Türkleştirme' yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 09:00
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