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Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman? Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği üzere "Allah katında ayların sayısı on ikidir." Bu aylardan biri de Muharrem ayıdır. İslam peygamberi H.z. Muhammed (s.a.s.) "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman? İşte 2020 Muharrem ayı ve Aşure takvimi...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:00
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Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayı, aşure ayıdır. Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile 'Muharrem ayı ne zaman?' sorusu yanıt buldu. Aşure gününü içerisinde barındıran Muharrem ayının tarihi merak ediliyor. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman? İşte cevaplar...

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Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

2020 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos Perşembe Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

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Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

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Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. gününün 'aşure' günü olarak benimsenmesi ve o günün önemine binaen Müslümanların hem ibadet ve hem de sosyal içerikli hayır-hasenat yapma bakımından büyük bir faaliyet içinde olmalarıdır. Muharrem ayının 10. günü yani 2020 yılının aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

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Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur… Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir. (Müsned, VI, 244.)