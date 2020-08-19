Diyanet takvimi 2020: Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman? Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği üzere "Allah katında ayların sayısı on ikidir." Bu aylardan biri de Muharrem ayıdır. İslam peygamberi H.z. Muhammed (s.a.s.) "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman? İşte 2020 Muharrem ayı ve Aşure takvimi...