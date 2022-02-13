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Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde

İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 09:42
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Siirt’te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde

İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

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Siirt’te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt İlinde "EREN KIŞ-24 (SİİRT-AKMEŞE) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. ERKAN YALÇIN" Operasyonu başlatıldı.

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Siirt’te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (545) personel [(39) operasyonel tim] görev alıyor.

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Siirt’te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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Siirt’te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde