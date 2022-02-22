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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye'de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'yi terk eden milyonlarca mültecinin Türkiye'de demografik yapıyı bozmaması adına 'seyreltme' planı devreye alındı. Bu kapsamda 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmiyor. Bununla birlikte özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde de yeni Suriyeli kaydına izin verilmiyor. İşte o il ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 11:31
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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye'de nüfusun demografik yapısını bozmaması için "seyreltme" uygulandığını açıklamıştı. Hürriyet'in haberine göre, yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini söylemişti. İşte uygulamanın ayrıntıları...

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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

MEKÂNSAL YOĞUNLAŞMAYLA MÜCADELE
Tüm Türkiye'de uygulamaya giren planın adı Mekânsal Yoğunlaşma ile Mücadele... Türkiye genelinde:

- 3.7 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli...

- 1.7 milyon farklı uyruktan olmak üzere tam 5.4 milyon yabancı yaşıyor.

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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Güvenlik yönetimi Suriyelilerin A'dan Z'ye tüm bilgilerine sahip. Ancak Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturması göç yönetimini şu başlıklarda zorladı:

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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

- Toplumsal hayata uyum sağlanması

- Güvenlik sorunları

- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu

- Sosyal ayrışmaların önlenmesi

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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye’de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler

Bu sorunlara Ankara Altındağ'da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın'ın öldürülmesi eklenince, seyreltme ya da Mekânsal Yoğunlaşmayla Mücadele projesi ilk kez Ankara'da gündeme geldi.