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16 il için harekete geçildi! Artık Suriyelilerin kaydına izin verilmeyecek! İşte Türkiye'de Suriyelilere kapatılan il ve ilçeler
Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye'yi terk eden milyonlarca mültecinin Türkiye'de demografik yapıyı bozmaması adına 'seyreltme' planı devreye alındı. Bu kapsamda 16 ilde Suriyelilerin kaydına artık izin verilmiyor. Bununla birlikte özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde de yeni Suriyeli kaydına izin verilmiyor. İşte o il ve ilçeler...
Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:31Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 11:31