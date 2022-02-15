Üsküdar’daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

İBB'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzguncuk parkının kapatıldığı panel çitlere, "Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB'nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir" yazılı pankart asıldığı görüldü.