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Haberler Galeri Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi. Öte yandan Kuzguncuk Mahalle Muhtarı, "Büyükşehir'in bilgilendirici pankartları asmasında gecikme oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 11:49
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Üsküdar’daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

İstanbulluların, hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde uğrak noktası olan Kuzguncuk parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddiaya göre zemin güçlendirme çalışmaları nedenleriyle panel çitlerle kapatıldı.

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Üsküdar’daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

Geçen bu bir aylık süre zarfında İBB'li yetkililer tarafından boğaz manzaralı park alanında herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü.

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Üsküdar’daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakinleri, parkın kapatılmasına ve yenileme çalışmalarının başlanmamasına tepki gösterdi.

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Üsküdar’daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

Sahil şeridi boyunca etrafı panel çitlerle çevrilen Kuzguncuk parkı drone ile havadan görüntülendi.

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Üsküdar’daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı

İBB'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzguncuk parkının kapatıldığı panel çitlere, "Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB'nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir" yazılı pankart asıldığı görüldü.