15 Şubat 2022, Salı
Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor: Etrafı çitlerle çevrildi! Muhtar: İBB geç bile kaldı
İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Boğaz manzaralı parkın zemin kısmında kayma olduğu için kapatıldığı iddia edildi. Panel çitlerle kapatılan Kuzguncuk parkı havadan görüntülendi. Öte yandan Kuzguncuk Mahalle Muhtarı, "Büyükşehir'in bilgilendirici pankartları asmasında gecikme oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 15.02.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 11:49
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