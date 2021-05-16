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Haberler Galeri Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mayıs tarihinde sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi. İşte, halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

Giriş Tarihi: 16.05.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 01:30
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Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor salonlarının açılacağı tarih tam kapanmanın son günleri ile gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması kararlaştırılan spor salonları için beklentiler bayram sonrasına yöneldi. İşte, halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

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Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

Spor salonlarının açılacağı tarih tam kapanmanın son günleri ile gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması kararlaştırılan spor salonları için beklentiler bayram sonrasına yöneldi.

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Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

Normalleşme takvimi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi. Ancak spor salonlarının durumu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanacak genelgede detayların belli olması bekleniyor. Ancak bakanlıktan daha önce yayınlanan genelgede spor salonlarının 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak kapatılacağı bildirilmişti.

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Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE AÇIKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildi.