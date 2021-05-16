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Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mayıs tarihinde sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi. İşte, halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 01:30
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