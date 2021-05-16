Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor salonlarının açılacağı tarih tam kapanmanın son günleri ile gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması kararlaştırılan spor salonları için beklentiler bayram sonrasına yöneldi. İşte, halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?