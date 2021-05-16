İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

Son dakika haberine göre; Türkiye 17 gün süren tam kapanmadan pazartesi itibarıyla çıkıyor. Kabine toplantısında gündeme gelecek normalleşme kararlarıyla birlikte 'kademeli ve kontrollü normalleşme' dönemine girilecek. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları açılacak mı? Bu soruların cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

Giriş Tarihi: 16.05.2021 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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