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Haberler Galeri İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

Son dakika haberine göre; Türkiye 17 gün süren tam kapanmadan pazartesi itibarıyla çıkıyor. Kabine toplantısında gündeme gelecek normalleşme kararlarıyla birlikte 'kademeli ve kontrollü normalleşme' dönemine girilecek. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları açılacak mı? Bu soruların cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

Giriş Tarihi: 16.05.2021 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 08:50
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İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süresince vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi olacak. Kabine toplantısında, 17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıdan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili şu kararların çıkması bekleniyor:

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İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

İLK ÖNCE KAFE-RESTORANLAR
Hürriyet'in haberine göre; Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek.

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İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00'de kapanma şartıyla açılacak.

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İşte normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? AVM, berberler, kuaförler ve spor salonları

Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00'den sonra uygulanacak.