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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırılıyor. ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir Yaklaşma Sensörü, MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli Teber Güdüm Kiti'ne entegre edildi.
Giriş Tarihi: 14.07.2021 14:41Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 14:51