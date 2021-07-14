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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırılıyor. ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir Yaklaşma Sensörü, MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli Teber Güdüm Kiti'ne entegre edildi.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 14:51
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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, yerli imkanlarla geliştirilen ve üretilen güdüm kitlerinin seri üretimiyle eş zamanlı olarak kabiliyet artırımına yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Bu doğrultuda, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir Yaklaşma Sensörü'nün, parçacık etkili MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli milli güdüm kiti Teber ile kullanıldığı bilgisini veren Demir, "Böylece yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarımızın etkinliğinin artırılması sağlandı." dedi.

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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Teber Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre ediliyor.

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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Teber, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi, Küresel Konumlama Sistemi ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getiriyor.

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Yerli ve milli askeri teknolojide büyük adım! İHA'lara yeni akıllı sistem geliyor

Burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif LAB ile silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran Teber'in, LAB bölümüne "yaklaşma sensörü" ekleme seçeneği de bulunuyor.