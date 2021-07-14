14 Temmuz 2021, Çarşamba
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15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri
15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görselleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2016 yılının 15 Temmuz'unda hain örgüt tarafından teşebbüs edilen darbe girişimine karşı koymanın 4. yılında kutlamalar yurdun her köşesinde yapılacak. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edilen ve karşı koyulan bu özel günde, günün anlam ve önemini anlatan mesajlar araştırılmaya devam ediyor. İşte, en anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri...
Giriş Tarihi: 14.07.2021 22:41
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