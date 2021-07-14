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Haberler Galeri 15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görselleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2016 yılının 15 Temmuz'unda hain örgüt tarafından teşebbüs edilen darbe girişimine karşı koymanın 4. yılında kutlamalar yurdun her köşesinde yapılacak. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edilen ve karşı koyulan bu özel günde, günün anlam ve önemini anlatan mesajlar araştırılmaya devam ediyor. İşte, en anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri...

Giriş Tarihi: 14.07.2021 22:41
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15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görselleri ve en anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçerken, bu gece gazi ve şehit olan vatandaşlarımız törenlerle anılacak. Özel günü yakınlarıyla ve sosyal medya organından paylaşmak isteyen vatandaşlarımız en güzel ve anlamlı mesajları araştırılmaya başladı. İşte, en anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

EN ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ 2021

- "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz."

- "Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…"

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15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

- "Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk'ün öz malı, Yine Türk'ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz."

- "Kurşun oruç bozmaz şehidim… Sen bugün ALLAH Katında iftara davetlisin!"

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15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

- Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!

- "Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…"

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15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri

"Gene hangi dua'yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı.."

- "Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit."