16 Eylül 2021, Perşembe
Başkan Erdoğan'a Kırşehir'de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırşehir'de kalabalık bir kitle takip etti. Başkan Erdoğan'ı gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Erdoğan kalabalığı selamlayarak, "Maşallah. Maşallah. Aziz milletim, bizi bağrına basan sevgili Kırşehirliler.. Sizleri; hasretle, muhabbetle selamlıyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 16.09.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 15:52
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