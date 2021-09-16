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Başkan Erdoğan'a Kırşehir'de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırşehir'de kalabalık bir kitle takip etti. Başkan Erdoğan'ı gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Erdoğan kalabalığı selamlayarak, "Maşallah. Maşallah. Aziz milletim, bizi bağrına basan sevgili Kırşehirliler.. Sizleri; hasretle, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 15:52
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Başkan Erdoğan’a Kırşehir’de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'na katılmak için Kırşehir'e geldi.

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Başkan Erdoğan’a Kırşehir’de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

MEYDAN TIKA BASA DOLDU
Başkan Erdoğan, etkinlik kapsamında burada bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşma yaptığı etkinlik alanı hınca hınç doldu.

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Başkan Erdoğan’a Kırşehir’de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

"MAŞALLAH"
Erdoğan kalabalığı selamlayarak, "Maşallah. Maşallah. Aziz milletim, bizi bağrına basan sevgili Kırşehirliler.. Sizleri; hasretle, muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasına başladı.

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Başkan Erdoğan’a Kırşehir’de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Diğer yandan Başkan Erdoğan, konuşmasına başlamadan vatandaşları selamladı.

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Başkan Erdoğan’a Kırşehir’de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

Meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı coşku ile karşılarken bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı.