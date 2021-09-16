Başkan Erdoğan'a Kırşehir'de sevgi seli! Gözyaşlarına hakim olamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırşehir'de kalabalık bir kitle takip etti. Başkan Erdoğan'ı gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Erdoğan kalabalığı selamlayarak, "Maşallah. Maşallah. Aziz milletim, bizi bağrına basan sevgili Kırşehirliler.. Sizleri; hasretle, muhabbetle selamlıyorum." dedi.