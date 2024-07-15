15 Temmuz şehidi Suat Akıncı'nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm

15 Temmuz darbe girişimini engellemek için Başkan Erdoğan'ın "meydanlara inin" talimatıyla Genelkurmaylık Binası önüne giden Suat Akıncı, hayatının baharında darbeciler tarafından şehit edildi. Yüreği ilk günkü gibi yanan anne Müfide Akıncı'nın "Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm. FETÖ'cü hainler hem oğlumun hem de benim hayallerimi yıktı" sözleri yürekleri yaktı.

ahaber.com.tr Giriş: 15.07.2024 07:56 Güncelleme: 15.07.2024 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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