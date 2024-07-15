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15 Temmuz şehidi Suat Akıncı'nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm

15 Temmuz darbe girişimini engellemek için Başkan Erdoğan'ın "meydanlara inin" talimatıyla Genelkurmaylık Binası önüne giden Suat Akıncı, hayatının baharında darbeciler tarafından şehit edildi. Yüreği ilk günkü gibi yanan anne Müfide Akıncı'nın "Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm. FETÖ'cü hainler hem oğlumun hem de benim hayallerimi yıktı" sözleri yürekleri yaktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 07:56 Güncelleme: 15.07.2024 07:59
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15 Temmuz şehidi Suat Akıncı’nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 'sokağa çıkın' çağrısı üzerine koşarak Genelkurmay Başkanlığı önüne giden su tesisatı ustası Suat Akıncı (32), hainlerin karşı vatanın kahramanca savundu.
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15 Temmuz şehidi Suat Akıncı’nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm
Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez evinden koşarak çıkan Suat Akıncı, yanına sapanını da aldı. Önce Kızılay'a giden Suat Akıncı, daha sonra Genelkurmay önüne giderek, hainlere direndi.
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15 Temmuz şehidi Suat Akıncı’nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm
FETÖ'cülerin Genelkurmay önündeki kalabalığa helikopter ile ateş açması sonucu Suat Akıncı ağır yaralandı. Akıncı kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi'nde şehit oldu.
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15 Temmuz şehidi Suat Akıncı’nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm

EN BÜYÜK SEVGİSİ VATANDI

Aradan geçen 8 yıla rağmen acısının dinmediğini belirten şehit annesi Müfide Akıncı, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

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15 Temmuz şehidi Suat Akıncı’nın annesinden yürekleri burkan sözler: Oğlumu damatlıkla değil beyaz kefen içinde gördüm
Oğlunun vatan bayrak sevdalısı bir genç olduğunu belirten şehit annesi; " 15 Temmuz gecesi gitme dememe rağmen oğlum koşarak meydanlara gitti. O gece sabaha kadar dua ederek oğlumun gelmesini bekledim.