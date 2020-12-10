Bilim insanlarından flaş açıklama: Koronavirüs aşısı nasıl bu kadar çabuk bulundu?

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 buçuk milyondan fazla kişinin ölmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir yıl gibi kısa sürede geliştirilen aşılar uygulanmaya başlandı. Aşılar her ne kadar dünyaya umut olsa da daha önce hiç bu kadar kısa sürede bir aşının onaylandığı görülmedi. Söz konusu durum bazı insanlar için endişe kaynağı olurken bilim insanları aşı gelişim sürecinin nasıl bu kadar hızlı ilerlediğini değerlendirdi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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