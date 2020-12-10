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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanlarından flaş açıklama: Koronavirüs aşısı nasıl bu kadar çabuk bulundu? Bilim insanlarından flaş açıklama: Koronavirüs aşısı nasıl bu kadar çabuk bulundu? Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 buçuk milyondan fazla kişinin ölmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir yıl gibi kısa sürede geliştirilen aşılar uygulanmaya başlandı. Aşılar her ne kadar dünyaya umut olsa da daha önce hiç bu kadar kısa sürede bir aşının onaylandığı görülmedi. Söz konusu durum bazı insanlar için endişe kaynağı olurken bilim insanları aşı gelişim sürecinin nasıl bu kadar hızlı ilerlediğini değerlendirdi. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:27
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı 8 Aralık'ta İngiltere'de yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
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Çin ise batılı ülkelerden daha erken davranarak temmuz ayından itibaren vatandaşlarını aşıladığını duyurdu. Bununla birlikte, ABD ve AB'nin bu yılın sonuna kadar aşılara onay vermesi bekleniyor. Ancak bir yıldan daha kısa sürede geliştirilen aşıların hemen piyasaya sürülmesi bazı insanlarda endişe yaratıyor.
Bilim insanları aşının hızlı geliştirilmesininin onların güvenilirliğini etkilemediğini vurgulayarak, yaşanan sürece etki eden faktörleri açıkladı.
NORMALDE SIFIRDAN BİR AŞI GELİŞTİRMEK NE KADAR SÜRER? Bilim insanları aşı geliştirmenin geleneksel olarak yavaş bir süreç olduğunu söylüyor. İngilliz Hükümeti Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip corona virüs pandemisinden önce tamamen yeni bir aşı geliştirmenin ortalama 10 yıl sürdüğünü ve bu sürecin beş yıldan daha kısa bir sürede tamamlanamadığını açıkladı. CORONA VİRÜS AŞILARI BİR YILDAN KISA BİR SÜRE İÇİNDE NASIL GELİŞTİRİLDİ? Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan epidemiyoloji Profesörü Stephen Evans, göz önünde bulundurulması gereken kilit noktanın, ilaç şirketlerinin karşılaştığı olağan finansal endişeleri bir kenara itmesini sağlayan kamu ve özel sekörden gelen nakit akışı olduğunu söyledi.