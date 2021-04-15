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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. 2021 Mayıs ayında silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, sevk olacakları yerleri heyecanla bekliyor. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. "Kovid-19"testlerini yaptıracak adaylardan, test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler. Peki, 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:47
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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Mayıs celp dönemi duyurusu yayımlandı. Silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. Yayımlanan duyuru ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Peki, 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2021 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2021 askerlik yerleri 16 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

MAYIS 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2. Mayıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

3. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.