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MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Mayıs celbi askerlik yerleri için geri sayım başladı. 2021 Mayıs ayında silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, sevk olacakları yerleri heyecanla bekliyor. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. "Kovid-19"testlerini yaptıracak adaylardan, test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler. Peki, 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:47
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