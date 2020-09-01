6 EYLÜL KPSS SINAVI İPTAL Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS oturumları ÖSYM tarafından berlirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.