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6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?
Son dakika... KPSS ertelendi mi? ÖSYM tarafından 2020 KPSS sınavlarının tarihleri açıklandı. Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüs günlük vaka sayısında görülen artış nedeniyle meraklı bekleyiş arttı. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.09.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 18:09
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