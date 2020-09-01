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Haberler Galeri 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

Son dakika... KPSS ertelendi mi? ÖSYM tarafından 2020 KPSS sınavlarının tarihleri açıklandı. Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüs günlük vaka sayısında görülen artış nedeniyle meraklı bekleyiş arttı. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 18:09
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6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

Son dakika... KPSS sınavı iptal mi? Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdiler. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava sayılı günler kala koronavirüs salgınına ilişkin sınavın iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

6 EYLÜL KPSS SINAVI İPTAL Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS oturumları ÖSYM tarafından berlirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

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6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 25 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

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6 Eylül KPSS sınavı iptal mi? 2020 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ertelendi mi?

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020