Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasına geçildi. Buna göre, illerin vaka sayısına göre kısıtlamalarda değişiklik gösterecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre uygulanan kısıtlamaların yanı sıra hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili de detaylar belli oldu. Yeni normalleşme sürecinin ardından ilk hafta sonu kısıtlaması uygulanacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde? İşte cevaplar...