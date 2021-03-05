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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak edilirken, yeni normalleşme ile bu kısıtlama süresinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 10:10
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasına geçildi. Buna göre, illerin vaka sayısına göre kısıtlamalarda değişiklik gösterecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre uygulanan kısıtlamaların yanı sıra hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili de detaylar belli oldu. Yeni normalleşme sürecinin ardından ilk hafta sonu kısıtlaması uygulanacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL OLACAK?

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

4 Mart tarihli tabloya göre, son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 685 oldu.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?

Son 24 saatte 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu.

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