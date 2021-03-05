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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak edilirken, yeni normalleşme ile bu kısıtlama süresinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 10:10
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