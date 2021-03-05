Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı başlamıştı. İkinci normalleşme döneminde hafta sonu yasaklarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda bazı illerde hafta sonu yasağı tamamen kaldırılırken, bazı illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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