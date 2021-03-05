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Haberler Galeri Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı başlamıştı. İkinci normalleşme döneminde hafta sonu yasaklarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda bazı illerde hafta sonu yasağı tamamen kaldırılırken, bazı illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 10:57
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Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Türkiye'de yeni normalleşme süreci başladı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre değişiklik gösteren kısıtlamalardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı... Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak? İşte haberin detayları...

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Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Kritik açıklama: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Hafta sonu yasağı nerelerde uygulanacak?

CUMARTESİ GÜNÜ KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.

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