03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısının ardından "çok yüksek" riskli illerde cumartesi günü sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması kararı alındı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 58 ilin kırmızı listede yer aldığı öğrenildi. Peki, 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da kısıtlama nasıl olacak? İşte hafa sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:10
  • 1
  • 11
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kontrollü normalleşmeye geçiş ile birlikte cumartesi kısıtlaması kaldırılmıştı. Son zamanlarda artan vakalar nedeniyle "çok yüksek" riskli illerde yani kırmızı kategoride yer alan illerde bu kısıtlamanın yeniden uygulanması kararı alındı. Peki, 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da kısıtlama nasıl olacak? İşte hafa sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

HAFTA SONU KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

"Çok yüksek" risk grubunda yer alan 58 ilde 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

  • 3
  • 11
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, kırmızı kategoride yer alan hafta sonu sokağa (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller şu şekilde:

  • 4
  • 11
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak "çok yüksek" risk grubunda yer alıyor.

  • 5
  • 11
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hafta sonu hizmet verecek.