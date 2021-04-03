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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller: 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısının ardından "çok yüksek" riskli illerde cumartesi günü sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması kararı alındı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 58 ilin kırmızı listede yer aldığı öğrenildi. Peki, 3 Nisan Cumartesi kısıtlaması hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da kısıtlama nasıl olacak? İşte hafa sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:10
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