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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....
Dünya Mühendisler Günü her sene 5 Aralık tarihinde kutlanıyor. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri son saatlerin en çok soruşturulan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlanırken, diğer ülkelerde ise farklı günlerde kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri ve World Engineers Day resimleri....
Giriş Tarihi: 04.12.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 23:20
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