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Haberler Galeri 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

Dünya Mühendisler Günü her sene 5 Aralık tarihinde kutlanıyor. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri son saatlerin en çok soruşturulan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlanırken, diğer ülkelerde ise farklı günlerde kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri ve World Engineers Day resimleri....

Giriş Tarihi: 04.12.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 23:20
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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri sevenlerinin özel gününü kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Wikipedia'ya göre Dünya çapında kutlanan tek bir Dünya Mühendisler Günü bulunmuyor. Bunun yerine çeşitli ülkelerde birbirinden farklı tarihlerde Mühendisler Günü kutlanıyor. Türkiye'de bu Mühendiler Günü 5 Aralık iken Belçika'da 1 Temmuz, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da 22 Aralık'ta kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri ve World Engineers Day resimleri....

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.

Günlük hayatın kolaylaştırılmasında ve geliştirilmesinde birçok farklı projede imzası bulunan mühendislerin günü olarak kutlanan 5 Aralık'ta dönem dönem bazı kurumlarda etkinlikler düzenlenebiliyor.

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

MÜHENDİSLİK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır.

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

5 ARALIK MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

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5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama görselleri! World Engineers Day resimleri....

Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.