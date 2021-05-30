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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için alınacak tüm kararlar yakından takip ediliyor. Kademeli normalleşmenin son gününde vatandaşlar 1 Haziran tarihine kitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabineden hangi kararların çıkacağı merak ediliyor. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Kafeler ve rstoranlar açılacak mı? 1 Haziran kararları neler? sorularına yanıt aranıyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:02
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