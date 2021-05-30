30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için alınacak tüm kararlar yakından takip ediliyor. Kademeli normalleşmenin son gününde vatandaşlar 1 Haziran tarihine kitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabineden hangi kararların çıkacağı merak ediliyor. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Kafeler ve rstoranlar açılacak mı? 1 Haziran kararları neler? sorularına yanıt aranıyor.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:02
  • 1
  • 10
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme. Milyonlar merakla bekliyordu. Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. 17 günlük uygulanan kesintisiz tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme için adım atılmıştı. Kademeli normalleşmenin sonuna gelinirken, 1 Haziran'dan itibaren uygulanması beklenen tam normalleşmenin detayları merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak. Hal böyle olunca kafeler açılacak mı? Kapalı mekanların durumu ne olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorularının yanıtları sorgulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NA ÇEVRİLDİ

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilerek netleşmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran bir döneme girileceği" yönündeki açıklamaları beklentileri yükseltti. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl sürdürüleceği ise Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme ve tavsiye kararları da dikkate alınarak yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde kararlaştırılacak.

  • 3
  • 10
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

AÇIK ALANA DESTEK

Konuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, "Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir" dedi.

  • 4
  • 10
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.

  • 5
  • 10
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...

KENTE GÖRE ÖNLEM

1 Mart'ta olduğu gibi, 1 Haziran'dan itibaren illerin risk durumuna ve bunu gösteren renklendirilmiş haritaya göre atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine de Odabaş, şunları kaydetti: