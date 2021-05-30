'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren "1915 Çanakkale Köprüsü'nde" araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projenin en önemli aşamalarından biri olan yol için, 87 tabliye bloğunun montajı, haziran ayının ortalarından itibaren 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle gerçekleştirilecek. Tabliyeler yerine yerleştirildikten sonra görsel eksikliklerin tamamlanması ve testlerin yapılmasıyla dev yapı açılışa hazır hale getirilecek.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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