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Haberler Galeri 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren "1915 Çanakkale Köprüsü'nde" araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projenin en önemli aşamalarından biri olan yol için, 87 tabliye bloğunun montajı, haziran ayının ortalarından itibaren 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle gerçekleştirilecek. Tabliyeler yerine yerleştirildikten sonra görsel eksikliklerin tamamlanması ve testlerin yapılmasıyla dev yapı açılışa hazır hale getirilecek.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 14:05
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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

Barındırdığı özellikler itibarıyla "simgelerin köprüsü" diye anılan, mühendisliğindeki ince detayları ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak dev yapının inşaat çalışması hızla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318'er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hızlandı.

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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

Ocak ayında tamamlanan "kedi yolunun" ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı.

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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projede, çalışmaların en önemli aşamalarından birini tabliye montajı oluşturuyor.

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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı'nda önemli safhaya geçildi! Araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda sürdürülen tabliye bloklarının 56'ncısı da Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi.