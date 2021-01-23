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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta sonu marketler açık mı? 23 Ocak Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros... Hafta sonu marketler açık mı? 23 Ocak Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros... Bugün marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Toplam 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasında market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin saat kaça kadar çalıştığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu marketler açık mı? 23 Ocak Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri... Giriş Tarihi: 23.01.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 09:14
Hafta sonu markteler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Aralık ayında başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının sekizincisi gerçekleştiriliyor. Kısıtlamanın olduğu süreçte en çok merak edilenlerden biri de, marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, hafta sonu marketler açık mı? 23 Ocak Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTALAR ÇALIŞIYOR MU?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
"SAĞLIK ORDUMUZUN İNANÇ VE AZMİ GÜVEN VERİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımdaki, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmalarının görüldüğü videoda, şu ifadeler yer alıyor:
"Koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Tunceli'de hız kesmeden devam ediyor. Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Kovid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor."