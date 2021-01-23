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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Beklenen açıklama: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçen üniversite öğrencileri, 2021 yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte yeniden gündeme gelen üniversiteler ile ilgili Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:02
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda üniversite öğrencileri uzaktan eğitim sistemine geçti. Aşılama sürecinin başlaması ve vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her üniversitenin yüz yüze eğitime kendisinin karar vermesi gerekeceğini söyledi. İlhan,
"Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıkları olduğunu açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceğine ilişkin açıklama yaptı.
'HER ÜNİVERSİTENİN KENDİSİ KARAR VERMELİ' Prof. Dr. İlhan, üniversitelerin eğitime çevrimiçi devam ettiğini, bazı programlarda ise yüz yüze eğitim yapıldığını belirterek, "Hem öğrencilerde hem de velilerde iki ayrı görüş mevcut. Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Her iki grubun da kendince haklı gerekçeleri var. Ama doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek. Üniversiteler kendi kararları ile bu süreci yönlendirecekler. Her üniversitenin kendi programını kendisi yaparak ilerlemesi doğru olacaktır" diye konuştu. 'ÖĞRETMENLERİMİZ İKİNCİ GRUPTA YER ALIYOR' Prof. Dr. İlhan, Bakan Selçuk'un okulların 15 Şubat'ta açılacağı bilgisini verdiğini anımsatarak, "15 Şubat iyi bir hedef, tabii 15 Şubat'tan önce rakamları değerlendirmemiz gerekiyor. Ona göre yine Milli Eğitim Bakanlığı karar verecektir" dedi. Prof. Dr. İlhan, okulların peyderpey açılması gerektiğine işaret ederek, "Bu sırada öğretmenlerimiz de aşıda ikinci grupta yer alıyor. Bu grubun aşılanması ile beraber günlük rutine dönmek söz konusu olabilir. Evet okullar açılacak belli bir zaman sonra, ondan sonra üniversitelerin açılması değerlendirilebilir elbette; ama vatandaşların gezmek için, sosyalleşmek için dışarıya çıkmaktan biraz itina etmeleri söz konusu olursa bu sefer hem okuluna giden çocuklarımız hem de işine giden kişiler daha rahat ederler. Sosyal alanlarda biraz tasarrufa gitmemiz söz konusu olursa pandeminin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimizi vurgulamamız gerekiyor" dedi.