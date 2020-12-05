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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı

Son dönemde koronavirüs vaka sayılarında artış devam ederken, filyasyon ekiplerinin tespit ettikleri bazı koronavirüs vakaları, salgınının yayılışındaki bilinçsizliği gözler önüne serdi. Doğu Karadeniz'de salgından korunmak için yatalak bir hastaya dua okumaya gelen üfürükçü kadının, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:00
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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı

Son dakika haberine göre, koronavirüs vakaları ülkemizde son dönemde büyük bir tırmanışa geçerken, evlere ziyaretçi kabul edilmemesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi önlemler her fırsatta dile getiriliyor.

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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı

Ancak en çok bulaş hala evlerde yaşanıyor. Filyasyon ekiplerinin tespit ettikleri bazı koronavirüs vakaları salgınının yayılışındaki bilinçsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı

Buna tanık olan filyasyon ekipleri ise ilginç vaka örneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Doğu Karadeniz'de 3 ailenin turşu buluşmasında çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını twitter hesabından paylaşan doktor, şahit olduklarını Milliyet'e anlattı:

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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı

TURŞUYA 21 VAKA
"Karadeniz'in küçük bir köyünde üç aile geçtiğimiz hafta, "Vaka sayıları yoğunlaştı, en doğalından turşumuzu kuralım da bağışıklığımız gelişsin" diye köydeki büyüklerinin yanına lahana ve fasulye turşusu yapmaya çıkmışlar.

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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı

Evlerine geri döndüklerinde birinde semptomlar çıktı. Saha çalışması yaptık. 1-2 pozitif vaka derken, çalışmalarda vakaların kaynağı ve yayılımını bulduk. Temaslılar karantinaya alınıp test yapıldı. Bir turşu yüzünden üç aile ve bulaştırdıkları kişilerle birlikte 21 pozitif vaka çıktı.