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Doğu Karadeniz'de akılalmaz olay! Üfürükçü kadın 136 kişiye virüs bulaştırdı
Son dönemde koronavirüs vaka sayılarında artış devam ederken, filyasyon ekiplerinin tespit ettikleri bazı koronavirüs vakaları, salgınının yayılışındaki bilinçsizliği gözler önüne serdi. Doğu Karadeniz'de salgından korunmak için yatalak bir hastaya dua okumaya gelen üfürükçü kadının, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:00
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