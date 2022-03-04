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28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...
POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 28. Dönem POMEM sınavları için hazırlıklar devam ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek mülakatlar için detaylar belli oldu. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...