04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 28. Dönem POMEM sınavları için hazırlıklar devam ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek mülakatlar için detaylar belli oldu. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 17:00
  • 1
  • 13
28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere gerçekleştirilen polis öğrenci alımı için süreç devam ediyor. 28. Dönem kapsamında yapılacak polis öğrenci alımı için ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tamamlandı. Şimdi ise sıra sözlü mülakatlarda. Peki, 28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

POMEM MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

28. Dönem POMEM sözlü mülakat sınavına katılacak adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgesi sayfasına ulaşabilirsiniz.

SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 13
28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

28. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklar.

  • 4
  • 13
28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • 5
  • 13
28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)