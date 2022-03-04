28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere gerçekleştirilen polis öğrenci alımı için süreç devam ediyor. 28. Dönem kapsamında yapılacak polis öğrenci alımı için ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tamamlandı. Şimdi ise sıra sözlü mülakatlarda. Peki, 28. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2022 POMEM mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...