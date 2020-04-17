Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 182 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bin oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen hasta sayısı ve toplam yoğun bakım hasta sayısı verileri paylaşıldı. Günlük test sayısı 40.000'e ulaşırken iyileşen hasta sayısı sevindiriyor. Peki, Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...