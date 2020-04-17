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Haberler Galeri Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...

Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan 2020 tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosundaki verileri paylaştı. Buna göre, günlük test sayısı 40.000'i aştı. İyileşen hasta sayısındaki artış sevindirirken, yoğun bakım ve entube hasta sayısındaki azalış görülmeye başlandı. Peki, Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası nasıl? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 18:00
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Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 182 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bin oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı, ölüm sayısı, iyileşen hasta sayısı ve toplam yoğun bakım hasta sayısı verileri paylaşıldı. Günlük test sayısı 40.000'e ulaşırken iyileşen hasta sayısı sevindiriyor. Peki, Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

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Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Türkiye'de 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 78.546 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1.769 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.845, toplam entube hasta sayısı 1014 olarak açıklanırken, 8.631 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans
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Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
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Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...