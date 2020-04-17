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Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan 2020 tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosundaki verileri paylaştı. Buna göre, günlük test sayısı 40.000'i aştı. İyileşen hasta sayısındaki artış sevindirirken, yoğun bakım ve entube hasta sayısındaki azalış görülmeye başlandı. Peki, Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası nasıl? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 18:00
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