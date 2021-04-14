İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

İllere göre korona virüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadesini kullandı. Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vaka sayısı görülen illerden oldu. Diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.