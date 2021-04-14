HaberlerGaleriİstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum
İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum
Koronavirüs salgınında vakaların artması üzerine İstanbul'un ilçelerindeki son durum incelendi. İstanbul'un kritik durumu Türkiye genelini de etkilerken, sokaklardaki vaka artışı nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı. Diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:34Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:41