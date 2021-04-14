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İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

Koronavirüs salgınında vakaların artması üzerine İstanbul'un ilçelerindeki son durum incelendi. İstanbul'un kritik durumu Türkiye genelini de etkilerken, sokaklardaki vaka artışı nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı. Diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:41
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İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

İllere göre korona virüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadesini kullandı. Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vaka sayısı görülen illerden oldu. Diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.

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İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı

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İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

ADALAR
Öte yandan İstanbul'daki vaka artışı da HES kodu yoğunluk haritasına yansıdı. İşte İstanbul'un ilçe ilçe Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden takip edilen risk haritası...

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İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

BAĞCILAR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birey ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile seyahat öncesi kod oluşturulurken, aynı zamanda güvenli bölge tespit edilebiliyor ve kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilmesine olanak sağlanıyor.

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İstanbul'un ilçeleri kızardı vatandaşlar için alarm verildi! İşte İstanbul sokaklarındaki son durum

BAKIRKÖY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden artış göstermeye başladığını söyledi.