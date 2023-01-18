18 Ocak 2023, Çarşamba
Gabar'dan sonra Namaz Dağı'nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı
Türkiye'de Doğu'nun güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenmesiyle bölgedeki faaliyetlerine hız veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son olarak Şırnak'ta Namaz Dağı Bölgesi'nde petrol arama çalışmalarına başladı. İlk sondaj çalışmasındaki son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:49
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