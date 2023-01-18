Gabar’dan sonra Namaz Dağı’nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Çok büyük bir sahada araştırmalar devam ediyor. Burada 50 kişilik bir ekip görev yapıyor. Gabar Dağı'ndan sonra bu kez de Namaz Dağı bölgesinde petrol bulmak için sondaj çalışmaları başlatıldı. PKK'lı teröristler bölgeden temizlendi ve petrol bulmak için bu kez sondaj operasyonu başlatıldı. Şırnak'ın birçok noktasında sondaj çalışması devam ediyor.