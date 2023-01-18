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Gabar'dan sonra Namaz Dağı'nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Türkiye'de Doğu'nun güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenmesiyle bölgedeki faaliyetlerine hız veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son olarak Şırnak'ta Namaz Dağı Bölgesi'nde petrol arama çalışmalarına başladı. İlk sondaj çalışmasındaki son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:49
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Gabar’dan sonra Namaz Dağı’nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Terörden temizlenen bölgelerde şimdi petrol arama çalışmaları başladı. Gabar'da 12 milyar dolardan fazla petrol keşfi yapıldı. Son olarak ise Gabar Dağı ve Bestler Dereler Bölgesi'nin arasında kalan Şırnak-1 adı verilen kuyuda, ilk sondaj çalışması Şırnak Valisi Osman Bilgin'in katılımıyla yapıldı.

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Gabar’dan sonra Namaz Dağı’nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz şunları aktardı:

Mezepotamya'nın bereketli topraklarında petrol fışkırmaya devam ediyor. Bizler şu anda Namaz Dağı bölgesindeyiz. Bir kuyuda daha sondaj çalışması başlatıldı. Dün itibariyle çalışmalar başlatıldı ve 15 metre derinliğe ulaşıldı. 2 bin 500 metreye kadar iniş yapılacak ve buradan petrol çıkarılması bekleniyor.

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Gabar’dan sonra Namaz Dağı’nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Çok büyük bir sahada araştırmalar devam ediyor. Burada 50 kişilik bir ekip görev yapıyor. Gabar Dağı'ndan sonra bu kez de Namaz Dağı bölgesinde petrol bulmak için sondaj çalışmaları başlatıldı. PKK'lı teröristler bölgeden temizlendi ve petrol bulmak için bu kez sondaj operasyonu başlatıldı. Şırnak'ın birçok noktasında sondaj çalışması devam ediyor.

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Gabar’dan sonra Namaz Dağı’nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Gabar'da birçok kuyu açıldı ve günlük 8 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Şimdi de Namaz Dağı bölgesinde çalışmalar başlatıldı. Burada 7/24 çalışmalar sürüyor. Buradan çıkarılacak petrol ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunacak.

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Gabar’dan sonra Namaz Dağı’nda petrol sondajı başladı! A Haber muhabiri bölgeden son durum aktardı

Gerek Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı bölgesinde gerekse Gabar'da son olarak da Namaz Dağı bölgesinde çalışmalar yapıldı ve bunlar meyvelerini vermeye devam ediyor.