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Haberler Galeri Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 hac kontenjanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan hac ibadeti bu yıl yapılabilecek. Hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan hacı adayları, kura süreci be kontenjanlar hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? Yaş sınırı kaç? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:46
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Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yıl hac ibadetinin yapılabileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından iki yıldır hac ibadeti için bekleyişte olan vatandaşlar, heyecan içinde kontenjan ve kura detaylarını araştırıyor. Peki, 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? Yaş sınırı kaç? İşte haberin detayları...

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Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

TC İLE HAC SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hac kura sonuçları e-Devlet ve Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

TC İLE HAC DURUM SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

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Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

HAC KONTENJANLARI 2022

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

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Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

2022 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu toplantısı 19 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu gelişmelerin ardından hac fiyatları ile ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

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Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, YAPILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kuraları ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var." dedi.

İkinci kez kura çekilmeyecek.