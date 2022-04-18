18 Nisan 2022, Pazartesi
Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...
Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 hac kontenjanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan hac ibadeti bu yıl yapılabilecek. Hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan hacı adayları, kura süreci be kontenjanlar hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? Yaş sınırı kaç? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:46
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