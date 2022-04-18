Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kontenjan ve yaş sınırı...

Hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yıl hac ibadetinin yapılabileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından iki yıldır hac ibadeti için bekleyişte olan vatandaşlar, heyecan içinde kontenjan ve kura detaylarını araştırıyor. Peki, 2022 TC ile hac kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Hac kura çekimi ne zaman, yapılacak mı? Yaş sınırı kaç? İşte haberin detayları...