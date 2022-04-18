3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği ek göstergede son viraja girildi. Mayıs ayında Meclis'e gelecek ek göstergede ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Hangi memurun ne kadar alacağı merak edilirken, ek gösterge taslağından biri ortaya çıktı. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...