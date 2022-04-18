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Haberler Galeri 3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği ek göstergede son viraja girildi. Mayıs ayında Meclis'e gelecek ek göstergede ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Hangi memurun ne kadar alacağı merak edilirken, ek gösterge taslağından biri ortaya çıktı. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

Faruk Erdem
Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:34
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3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olan ek gösterge uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen 3600 ek gösterge taslağından biri ortaya çıktı. Peki, 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak? İşte haberin detayları...

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3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

MAYIS'TA MECLİS'E GELİYOR

3600 ek gösterge çalışması yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve TBMM'ye gelecek.

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3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

Sabah'ta yer alan habere göre, ek gösterge taslaklarından biri ortaya çıktı. Ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı.

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3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra Memur-Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi.

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3600 ek gösterge tek tek hesaplandı! Taslak ortaya çıktı: 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar artacak?

MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?

Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.