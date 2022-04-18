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TBMM Araştırma Komisyonu'ndan dikkat çeken müsilaj raporu: Yakıt olur mu?
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu meclis başkanlığına sunarken, 415 sayfalık raporda, müsilajdan yakıt ve gübre üretilebileceği yönündeki açıklamaların aksine denizlerden toplanan müsilajın yakılarak enerji üretimine, biyogaza dönüştürülmeye ve tarım alanında gübre ya da sulama amacıyla kullanılmaya uygun olmadığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 14:38Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 14:39