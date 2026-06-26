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Gurur anları! Başkan Erdoğan torununa diplomasını verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

Gurur anları! Başkan Erdoğan torununa diplomasını verdi 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Gurur anları! Başkan Erdoğan torununa diplomasını verdi 2

Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

Gurur anları! Başkan Erdoğan torununa diplomasını verdi 3

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.

Gurur anları! Başkan Erdoğan torununa diplomasını verdi 4

Başkan Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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