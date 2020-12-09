Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler ve berberler yeniden kapanıyor mu?

Son dakika haberi... Berberler kapanacak mı? Spor salonları, AVM'ler, berberler ve kuaförler ile ilgili nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Son zamanlarda artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirilmişti. En çok merak edilenlerden biri de, spor slaonu ve berberler oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler ve berberler yeniden kapanıyor mu? İşte cevaplar...