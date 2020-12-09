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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler ve berberler yeniden kapanıyor mu? Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler ve berberler yeniden kapanıyor mu? Son dakika... Berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle bazı tedbirler alınmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler ve berberler yeniden kapanıyor mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 09.12.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 16:50
Son dakika haberi... Berberler kapanacak mı? Spor salonları, AVM'ler, berberler ve kuaförler ile ilgili nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Son zamanlarda artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirilmişti. En çok merak edilenlerden biri de, spor slaonu ve berberler oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanacak. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler ve berberler yeniden kapanıyor mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SPOR SALONLARI, AVM, BERBERLER KAPANACAK MI?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Berber, spor salonu ve AVM hakkında nasıl bir karar alınacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Toplantıda son koronavirüs verileri ve alınan tedbirler görüşülecek. 14 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN 'KOVİD-19 AŞISIYLA İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT' UYARISI
Türk bilim insanları, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlığın korunmasında doğru bilgiye erişimin önemine dikkat çekerek, geliştirilen aşılara karşı ön yargılı olunmaması, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile alanında uzmanı hekimlerin verdiği bilginin referans alınması gerektiğini bildirdi.
Dünya genelinde yaklaşık bir yıldır etkili olan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen bireysel ve toplumsal tedbirlerin yanı sıra aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle güvenilirlik ve etkinlik açısından başarılı sonuçlar elde edilen aşılardan öne çıkanların faz-3 çalışmalarında sona gelindi.
Uzmanlar, aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin sağlığı tehdit edebileceği uyarısında bulundu.