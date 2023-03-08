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Büyük Marmara depremi ne zaman? İstanbul'da deprem mi oldu, olacak mı?

"İstanbul'da deprem mi olacak?" sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem nedeniyle 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Anlık yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanes tarafından paylaşılıyor. Öte yandan sosyal medyada dolaşan 6 "Mart'ta deprem olabilir!" yönündeki iddilar ise tedirginliğe yol açtı.Peki, Marmara'da deprem olacak mı, ne zaman? İşte, depremler hakkında uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar!

Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:02
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Büyük Marmara depremi ne zaman? İstanbul’da deprem mi oldu, olacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkemiz yasa boğuldu. 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde yüzlerce bina yıkıma uğradı. Yaşanan depremler, İstanbul'da da tedirginliğe yol açtı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremlerin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oluyor. Öte yandan uzmanlar açıklamalar geliyor. Peki, İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

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Büyük Marmara depremi ne zaman? İstanbul’da deprem mi oldu, olacak mı?

SOSYAL MEDYADA DEPREM İDDİASI!

Sosyal medyada 6 Mart'taki dolunayın depremi etkileyeceği iddia edildi. Öte yandan deprem kahini olarak bilinen Avusturalyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'in 6 ve 7 Mart'ta deprem olabileceği yönündeki iddiaları ise sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başladı.

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Büyük Marmara depremi ne zaman? İstanbul’da deprem mi oldu, olacak mı?

Ancak uzmanlar kesinlikle depremin önceden tahmin edilemeyeceğini ve dolunay günlerinde deprem olasılığının artacağıyla ilgili de bilimsel bir verinin olmadığının altını çiziyor.

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Büyük Marmara depremi ne zaman? İstanbul’da deprem mi oldu, olacak mı?

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI!

Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.

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Büyük Marmara depremi ne zaman? İstanbul’da deprem mi oldu, olacak mı?

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum.