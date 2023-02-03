En az ilkokul ve lise mezunu alımı yapılacak! Kızılay KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI başvuru ekranı 2023! Başvuru şartları, kontenjanlar...

Türk Kızılayı'nda işe başlamak isteyen kişiler, güncel iş ilanlarını takip ediyor. Kızılay KPSS şartı personel istihdam edeceğini duyurdu. Kızılay en az ilkokul ve lise mezunu personel alımı yapacak. Söz konusu ilan ile ilgili detaylar başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki başvuru şartları ve branşlar neler?