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Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İptal edilen ve ertelenen KPSS oturumları sonrası yeni sınav tarihlerinin ne zaman olacağı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yeni sınav takviminin erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:59
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Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

Güncel ÖSYM sınav takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında bazı sorularla ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatıldı. İncelemeler sonrası Lisans KPSS'de iptal ve ertelemeler gerçekleşti. Adaylar yeni sınav takvimini merakla bekliyordu. Peki, 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

GÜNCEL ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yeni KPSS tarihleri ile birlikte yeni ÖSYM takvimi açıklandı. Buna göre;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

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Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

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Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNCEL ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...

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Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.