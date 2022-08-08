Güncel ÖSYM sınav takvimi: 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İptal edilen ve ertelenen KPSS oturumları sonrası yeni sınav tarihlerinin ne zaman olacağı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yeni sınav takviminin erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? Lisans KPSS yeni sınav tarihi ne zaman? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi...