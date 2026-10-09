Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada gözler, bugün görülecek ikinci duruşmaya çevrildi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, Yalova Adliyesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 aylık soruşturmanın ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ Güllü'nün kızı, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI KABUL ETMEDİ Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de görülen duruşmada, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi. ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE KRİTİK GÜN

"GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM" Savunmasında olay anını anlatan Tuğyan Ülkem Gülter, şu ifadeleri kullandı: "Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken 'ban' diye ses duydum. Arkama baktım, annem düşmüştü. Sultan'a 'Koş' dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım." GÜLÜ DAVASINDA KRİTİK GÜN! Mahkeme, karar duruşmasını bugüne ertelemişti. Gülter, Yalova Adliyesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkarken mahkemeden davayla ilgili nihai bir karar çıkması bekleniyor.

GÖZLER YALOVA ADLİYESİ'NDE: BUGÜN KARAR ÇIKABİLİR Yalova Adliyesi'nden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Bugün Güllü'nün ölümüyle ilgili davada oldukça kritik bir gün olduğunu sizlerle paylaşalım. Öyle ki bugün ikinci duruşma gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta ilk duruşma yapılmış ve yaklaşık 7 saat sürmüştü. Yalova Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, şarkıcı Güllü'nün kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı. Bununla birlikte çok önemli açıklamalarda da bulunmuştu." ifadelerini kullandı.