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Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada gözler, bugün görülecek ikinci duruşmaya çevrildi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, Yalova Adliyesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 1

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 aylık soruşturmanın ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Güllü'nün kızı, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de görülen duruşmada, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE KRİTİK GÜN
Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 3

"GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM"

Savunmasında olay anını anlatan Tuğyan Ülkem Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken 'ban' diye ses duydum. Arkama baktım, annem düşmüştü. Sultan'a 'Koş' dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım."

GÜLÜ DAVASINDA KRİTİK GÜN!

Mahkeme, karar duruşmasını bugüne ertelemişti. Gülter, Yalova Adliyesi'nde yeniden hâkim karşısına çıkarken mahkemeden davayla ilgili nihai bir karar çıkması bekleniyor.

Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 4

GÖZLER YALOVA ADLİYESİ'NDE: BUGÜN KARAR ÇIKABİLİR

Yalova Adliyesi'nden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Bugün Güllü'nün ölümüyle ilgili davada oldukça kritik bir gün olduğunu sizlerle paylaşalım. Öyle ki bugün ikinci duruşma gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta ilk duruşma yapılmış ve yaklaşık 7 saat sürmüştü. Yalova Adliyesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, şarkıcı Güllü'nün kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı. Bununla birlikte çok önemli açıklamalarda da bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 5

"SES DUYDUM, ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Davanın ilk duruşmasında sanığın yaptığı savunmaya ve mahkemedeki ayrıntılara değinen muhabir Özmen, "Mahkeme salonunda en çok merak edilen konu şuydu: Olay gecesinde neler yaşandı? Bununla ilgili ifadesine başvurulmuştu. Ayrıca annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Savunmasında, olay gecesi annesiyle birlikte vakit geçirdiklerini ve daha sonra bir ses duyduğunu anlatmıştı. Arkasını döndüğünde ise annesinin pencereden düştüğünü gördüğünü söylemişti." sözleriyle yaşananları aktardı.

Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 6

DOSYADAKİ DELİLLER İNCELENDİ

Dosyada yalnızca sanık ifadelerinin bulunmadığına dikkat çeken A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "İlk duruşma yaklaşık 7 saat sürmüştü ve sanık bütün suçlamaları reddetmişti. Bununla birlikte dosyada yalnızca sanığın anlatımı yoktu. Olay gecesine ilişkin mesajlar, ses kayıtları ve kamera görüntülerinin yanı sıra tanık ifadeleri ve mahkemenin önündeki önemli deliller de vardı. Bunların hepsi detaylı bir şekilde incelendi." dedi.

Güllü davasında gözler ikinci duruşmada! Tuğyan Ülkem Gülter için karar çıkacak mı? 7

Bugün yapılacak duruşmada bir karara varılmasının beklendiğini vurgulayan Özmen, "Bugünün de çok önemli olduğunu tekrar belirtelim. Önümüzdeki saatlerde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Özellikle bugün bir karar çıkması bekleniyor. Biz de süreci anbean takip ediyor olacağız. Sanıkların ifadeleri de alınacak." bilgisini verdi.

Stüdyoda yayını devralan spiker Gökhan Kurt ise gözlerin, Güllü davasında çıkacak karara çevrildiğini belirtti.

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