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Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen Bengü o anları anlattı: Kendimi güvende hissettim

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Eylül 2026'daki eğitim yılı açılışı ve eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde çocuklarla türkü söyledi. 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş, ATV Haber'e o anlarda kendisini mutlu, huzurlu ve güvende hissettiğini anlattı.

Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen Bengü o anları anlattı: Kendimi güvende hissettim 1

Geçtiğimiz günlerde (14 Eylül 2026 Pazartesi) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA TÜRKÜ SÖYLEYEN 8 YAŞINDAKİ BENGÜ O ANLARI ANLATTI

SAMİMİ ANLAR
Erdoğan burada söylenen Sakarya ve 'Çayeli'nden Öteye' türkülerine eşlik etti. Özellikle çocuklarla birlikte söylediği 'Çayeli'nden Öteye' türküsünde samimi anlar ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen Bengü o anları anlattı: Kendimi güvende hissettim 2

DUYGULARINI ATV HABER'E ANLATTI
Başkan Erdoğan'la müziğin evrensel dili üzerinden kurduğu bağla hafızalara kazınan 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş, o anları ATV Haber'e anlattı.

"MUTLU VE HUZURLUYUM"
Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, renkli anlara sahne olurken küçük Bengü duygu ve düşüncelerini, "Mutluydum, huzurluydum. Bir de Cumhurbaşkanımız olduğu için güvende hissettim" sözleriyle aktardı.

Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen Bengü o anları anlattı: Kendimi güvende hissettim 3

Ziyarette, okul açılışında Başkan Erdoğan'a hediye ettiği şiir kitabını hatırlatıp hatırlatmadığını da paylaşan minik yetenek, kitabındaki her kelimenin Başkan Erdoğan'a ait olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen Bengü o anları anlattı: Kendimi güvende hissettim 4


BAŞKAN ERDOĞAN İLE DUYGU DOLU BULUŞMA
Hatırlanacağı üzere Bengü'nün Başkan Erdoğan'a yazdığı şiir kitabındaki detaylar da konuşuldu. Bengü kitabındaki her kelimenin kendisine ait olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'la türkü söyleyen Bengü o anları anlattı: Kendimi güvende hissettim 5


MÜZİK YETENEĞİ VE ÇELLO PERFORMANSI İLE GÖZ KAMAŞTIRDI
8 yaşındaki Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencisi olan Bengü Yeşilbaş, sadece yazdığı şiirlerle değil, enstrümanlara olan hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Çello çalmayı kısa sürede öğrenen ve adeta enstrümanla bütünleşen minik Bengü, yaylı çalgılardaki başarısını ATV Haber'e sergiledi. Bengü, çello performansı hakkında konuşurken, "Çelloyu nasıl çalıyorsun ya? Çello boyu kadar vardır" sorusuna tebessümle karşılık verdi.


Bengü'nün müzik yolculuğundaki en büyük destekçisi ise ailesi oldu. Aile, Bengü'nün her adımında yanında olduklarını belirtti. Minik yetenek, müzikle sınırlı kalmayıp tiyatro ve resim alanındaki kabiliyetleriyle de göz doldururken, gelecekte adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Minik Bengü'nün Başkan Erdoğan için çaldığı özel ezgiler ve birlikte çekilen hatıra fotoğrafları, unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kaldı.

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