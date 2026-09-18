"MUTLU VE HUZURLUYUM" Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, renkli anlara sahne olurken küçük Bengü duygu ve düşüncelerini, "Mutluydum, huzurluydum. Bir de Cumhurbaşkanımız olduğu için güvende hissettim" sözleriyle aktardı.

Ziyarette, okul açılışında Başkan Erdoğan'a hediye ettiği şiir kitabını hatırlatıp hatırlatmadığını da paylaşan minik yetenek, kitabındaki her kelimenin Başkan Erdoğan'a ait olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE DUYGU DOLU BULUŞMA Hatırlanacağı üzere Bengü'nün Başkan Erdoğan'a yazdığı şiir kitabındaki detaylar da konuşuldu. Bengü kitabındaki her kelimenin kendisine ait olduğunu vurguladı.



MÜZİK YETENEĞİ VE ÇELLO PERFORMANSI İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

8 yaşındaki Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencisi olan Bengü Yeşilbaş, sadece yazdığı şiirlerle değil, enstrümanlara olan hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Çello çalmayı kısa sürede öğrenen ve adeta enstrümanla bütünleşen minik Bengü, yaylı çalgılardaki başarısını ATV Haber'e sergiledi. Bengü, çello performansı hakkında konuşurken, "Çelloyu nasıl çalıyorsun ya? Çello boyu kadar vardır" sorusuna tebessümle karşılık verdi.





Bengü'nün müzik yolculuğundaki en büyük destekçisi ise ailesi oldu. Aile, Bengü'nün her adımında yanında olduklarını belirtti. Minik yetenek, müzikle sınırlı kalmayıp tiyatro ve resim alanındaki kabiliyetleriyle de göz doldururken, gelecekte adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

Minik Bengü'nün Başkan Erdoğan için çaldığı özel ezgiler ve birlikte çekilen hatıra fotoğrafları, unutulmaz bir anı olarak hafızalarda kaldı.