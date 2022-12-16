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GSB'den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00'da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı?
Kasım ayında başvurularının sonlanması ile birlikte lisans ve önlisans öğrencileri yoğun bir şekilde KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuç tarihini araştırmaya başladı. Öğrencilerin gözü GSB'den gelecek açıklamaya çevrilirken heyecanlandıran paylaşım geldi. Peki KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu?