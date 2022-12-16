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Haberler Galeri GSB'den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00'da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı?

GSB'den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00'da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı?

Kasım ayında başvurularının sonlanması ile birlikte lisans ve önlisans öğrencileri yoğun bir şekilde KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuç tarihini araştırmaya başladı. Öğrencilerin gözü GSB'den gelecek açıklamaya çevrilirken heyecanlandıran paylaşım geldi. Peki KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:13
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GSB’den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00’da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sorgulama

Kasım ayında başvurularının sonlanması ile birlikte lisans ve önlisans öğrencileri yoğun bir şekilde KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuç tarihini araştırmaya başladı. Öğrencilerin gözü GSB'den gelecek açıklamaya çevrilirken heyecanlandıran paylaşım geldi. Peki KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB’den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00’da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sorgulama

KYK BURS PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi hakkında merak ettiklerinizi bu akşam saat 20.00'da Instagram canlı yayınında konuşacağız. Takipte kalın!" paylaşımında bulundu.

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GSB’den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00’da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sorgulama

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Ancak her yıl burs başvuru süreci ve sonuç takvimi benzer tarihlerde ilan ediliyor.

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GSB’den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00’da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sorgulama

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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GSB’den heyecanlandıran KYK paylaşımı: Saat 20:00’da HAZIR OLUN! KYK burs sonuçları bu akşam açıklanacak mı? 2022-2023 KYK burs/kredi sorgulama

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLİYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.