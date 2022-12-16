Bursa'yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

Son dakika haberine göre Bursa'da silah parçalarını şehre sokup atölye olarak kullandıkları bağ evinde toplayarak, değerinin çok altında fiyatlara piyasaya sürdükleri iddia edilen silah çetesi, polis tarafından çökertildi. Çocuklara da kuryelik yaptırıp silah taşıttıkları belirlenen çetenin atölye olarak kullandığı bağ evine baskın yapan KOM ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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