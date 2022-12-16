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Bursa'yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

Son dakika haberine göre Bursa'da silah parçalarını şehre sokup atölye olarak kullandıkları bağ evinde toplayarak, değerinin çok altında fiyatlara piyasaya sürdükleri iddia edilen silah çetesi, polis tarafından çökertildi. Çocuklara da kuryelik yaptırıp silah taşıttıkları belirlenen çetenin atölye olarak kullandığı bağ evine baskın yapan KOM ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 14:05
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Bursa’yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya başka şehirlerden geldikleri tahmin edilen bir grubun yasa dışı yollardan silah satışı yaptıkları ihbarını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı.

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Bursa’yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

3 aylık teknik takip neticesinde çete üyelerinin çocuklara da kuryelik yaptırıp bir noktadan bir başka noktaya silah taşıttıklarını belirleyen polis ekipleri, çocukları takip ederek çetenin gerçek üyelerine ulaştı.

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Bursa’yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

Yıldırım ilçesinde şeftali tarlalarının arasına gizlenen çete üyeleri sevkiyata hazırlandıkları sırada düğmeye basan KOM polisi, önce kuryelik yapan E.Ö. (15) ve M.B. (17) isimli iki çocuğu gözaltına aldı.

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Bursa’yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

Çocukların taşıdığı kutuda 25 adet montajı yapılmış kuru sıkıdan bozma görünümlü ancak yeni imal edilmiş silah ele geçirildi.

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Bursa’yı kana bulayacaklardı polis önledi! Çocukları kurye yapıp silah taşıtmışlar

Çocuklarla buluşmaya hazırlanan çete üyeleri M.A. (23), H.Ö. (26), M.F.S.(23) de polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Sevkiyata hazırlandıkları belirtilen şüpheli şahıslar polis ekiplerini karşısında görünce tarlaya kaçtılar ancak çok geçmeden hepsi tek tek yakalandı.