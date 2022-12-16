16 Aralık 2022, Cuma
Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Açıköğretim lise sınavları devam ediyor. Online gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sona ermesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:57
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