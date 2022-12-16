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Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Açıköğretim lise sınavları devam ediyor. Online gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sona ermesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavlarına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:57
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Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci açık lise sınavlarına katılıyor. 9 Aralık'ta başlayan açık lise 1. dönem sınavları 20 Aralık'ta bitecek. Online olarak gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavlarına katılan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

20 ARALIK SON TARİH

9 Aralık'ta başlayan AÖL 1. dönem sınavları 20 Aralık saat 23:59'da sona erecek.

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Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise 1. dönem sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak sınav sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, AÖL sınav sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında erişime açılması tahmin ediliyor.

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Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL ONLINE SINAV NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.