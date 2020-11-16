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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı neden bitmedi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neden açıklama yapmadı? Bilim Kurulu tavsiye kararları... Bilim Kurulu toplantısı neden bitmedi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neden açıklama yapmadı? Bilim Kurulu tavsiye kararları...
Bilim Kurulu toplantısı neden bitmedi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 Kasım'da toplanan Bilim Kurulu sonrasında açıklama gelmemesi sonrasında büyük merak uyandırdı. Vatandaşlar, "Bilim Kurulu toplantısı neden bitmedi? " sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Ayrıca kuruldan çıkacak tavsiye kararlarıda merak edilen hususlar arasında bulunuyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neden açıklama yapmadı? Bilim Kurulu tavsiye kararları...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 22:53
Bilim Kurulu toplantısı neden bitmedi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neden açıklama yapmadı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar son saatlerin merak edilen hususları arasında ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca vatandaş gelecek son dakika açıklamalarına kitlenmiş durumda. Sokağa çıkma, seyahat ve okulların kapanması konusunda kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı neden bitmedi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neden açıklama yapmadı? Bilim Kurulu tavsiye kararları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİLİM KURULU TOPLANTISI NEDEN BİTMEDİ?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Bakan Fahrettin Koca'nın TBMM sunumu nedeniyle normal şartlarda yapılmayacaktı. Ancak corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle, toplantının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, toplantıya ilişkin son bilgileri canlı yayında paylaştı. Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçmesinin beklenmediği bildirildi. Açıklama, yazılı olarak yapılacak.
SON DAKİKA: TOPLANTI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.
BİLİM KURULU TOPLANDI! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Corona virüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonları ve bazı ardışık tatil günleri için getirilen kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündemini meşgul ediyor.
FAHRETTİN KOCA'DAN KONUYLA İLGİLİ SON AÇIKALMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: