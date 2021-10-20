MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MEB personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak 6.132 personel alımının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar belli oldu. Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB 6.132 personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 MEB personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...