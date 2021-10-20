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Haberler Galeri MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MEB personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak 6.132 personel alımının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte detaylar belli oldu. Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB 6.132 personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 MEB personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:57
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MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu boş kontenjanlara personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın erişime açılmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. MEB personel alımı sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 6.132 personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 MEB personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MEB 6.132 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için başvurular, 25 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

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MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak. Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına ise 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla;

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MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,

b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların,

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MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların,

ç) Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,