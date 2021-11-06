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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

Gram altın 565 liradan işlem görüyor. Peki yükseliş trendi sürer mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında yön ne olacak? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar olacak? Cumhuriyet altınının fiyatı kaç para? Altın fiyatları yükselecek mi? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:35
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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş söz konusu. Bu nedenle yatırımcıların kafası karışık. Peki bu durumda altın alınmalı mı satılmalı mı? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

İslam Memiş'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

Yatırımcılar bu dönemde sadece varlıklarına sahip çıkmalı. Eğer altın birikimleri varsa ihtiyaçları olmadan satmamaları gerekiyor.

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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

Altında son düşüş beklentimiz gerçekleşti ve altının ons fiyatı bin 718 dolara kadar geriledi. ABD'de tarım verisi açıklandı buna rağmen altının ons fiyatı bin 818 dolar kritik direnç seviyesine kadar yükseldi.

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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

Hem ons bazında hem gram bazında yükseliş sürecek. Gram altın dolar alanında destek gördüğü için yükselişleri biraz daha hızlı oluyor.

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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

Geçen ekim ayında 565 liradan bir düşüş beklentimiz vardı. O düşüş gerçekleşti ve 540'a düştü ancak 567 ile kapanış yaptı.