GSB KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman, kaç gün sonra açılacak? KYK yurt ücretleri, özellikleri...

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023 yılı yurt ücretleri, geçtiğimiz günlerde açıklandı. KYK yurtları, 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip olarak sınıflandırılan farklı tiplerde yerleşim birimleri sunuyor. Yurt ücretleri, odaların büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet-banyo olup olmaması gibi özelliklere göre farklılık gösteriyor. İşte haberin detayları...