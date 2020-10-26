Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikli olacak. Grip aşısı fiyatı 72,64 TL olarak belirlendi ve geçtiğimiz yıla göre değişime uğramamış oldu. Grip aşısı hekimler tarafından e-Nabız üzerinden yazılacak. İşte, Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama...