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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Kış aylarının gelmesinin ardından grip aşısı için beklentiler yükseliyor. Grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden kayıt olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasında, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların önceliği olacak. Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte grip aşısı için merak edilenler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:04Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 17:17
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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!