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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!

Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Kış aylarının gelmesinin ardından grip aşısı için beklentiler yükseliyor. Grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden kayıt olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasında, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların önceliği olacak. Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte grip aşısı için merak edilenler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 17:17
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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!

Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikli olacak. Grip aşısı fiyatı 72,64 TL olarak belirlendi ve geçtiğimiz yıla göre değişime uğramamış oldu. Grip aşısı hekimler tarafından e-Nabız üzerinden yazılacak. İşte, Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama...

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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı, grip aşısı yapılması gereken risk gruplarını belirlemişti. İşte grip aşısı yaptırması gereken risk grupları:

*65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı kilolu olanlar

*Gebeler

*Sağlık çalışanları

AHASEN yukarıda belirtilen gruplara grip aşısı yapılmasının sağlanması, bilimsel olmayan ve mantık dışı yükseltilmiş grip aşısı yaptırma skorlarının uygulanmasına son verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

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Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!
Grip aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı e-Nabız sorgulama!

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu.

Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.