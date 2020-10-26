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Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

Fransa'da İslam düşmanlığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalar karşısında tepkiler peş peşe geliyor. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulundu. Vatandaşlar ürünlerin listesini araştırmaya başladı. İşte, Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:22
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Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalar karşısında tepkiler peş peşe geliyor. Başkan Erdoğan ise İslam düşmanlığı karşısında Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. İşte, Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FRANSIZ MARKALARINA BOYKOT ÇAĞRISI! FRANSIZ ÜRÜNLERİ LİSTESİ...

Müslüman dünyası tarafından büyük tepki çeken Macron'un açıklamaları sonrası Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı geldi. Aynı şekilde de Kuveyt'te Macron'un fotoğrafının üzerinden geçildi.

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Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

İŞTE FRANSIZ MARKALARI VE FRANSIZ ÜRÜNLERİ!

Benzin: Elf

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Yoğurt: Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Evian

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

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Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

Otomobil: Peugeot, Citroen

Giyim: Lacoste , Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

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Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem