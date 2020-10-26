Fransa'yı boykot çağrısı! Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...

Fransa'da İslam düşmanlığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalar karşısında tepkiler peş peşe geliyor. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulundu. Vatandaşlar ürünlerin listesini araştırmaya başladı. İşte, Türkiye'de satılan Fransız ürünleri nelerdir? Fransız malları ve ürünleri hangileridir? İşte ürün listesi...