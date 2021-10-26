Özlüce fosil kazıları yıllar sonra yeniden başladı

9 MİLYON YILLIK FOSİLLER ÇIKTI

Kaçak kazı yapılarken bir vatandaşın ihbarı sonrası ortaya çıkarılan alanda Prof. Dr. Berna Alpagut'un bilimsel danışmanlığında Muğla Müzesi Müdürlüğü ile yapılan kurtarma kazıları ve yüzey araştırmaları yapılarak 5-9 milyon yıllık fosiller tespit edildi. Kültür turizmini canlandırma çalışmaları kapsamında 'Turolian Park Projesi' adı ile devam etti.