Özlüce fosil kazıları yıllar sonra yeniden başladı
2012'de kazı faaliyetlerine ara verilen Menteşe'nin kırsal Özlüce Mahallesindeki fosil yataklarında yürütülen kazı faaliyetleri Prof. Dr. Berna Alpagut'un bilimsel danışmanlığında 9 senenin ardından yeniden başladı.
Giriş Tarihi: 26.10.2021
17:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
17:04
9 sene sonra yine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü Muğla Müzesi bünyesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'ndan verdiği destekler sayesinde Prof. Dr. Berna Alpagut'un bilimsel danışmanlığında yeniden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özlüce Fosil yatakları kazılarını Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran ziyaret etti. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve Müze Müdürü Gülnaz Savran kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Berna Alpagut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
3 ADET ZENGİN MEMELİ FOSİL YATAĞI TESPİT EDİLDİ
1993 yılında Menteşe ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevki'inde yer alan kırsal Özlüce Mahallesinin 1 kilometre kuzey doğusundaki Kaklıcatepenin kuzey yamaçlarında yaklaşık 7 bin metrekare alanda üç adet zengin memeli fosil yatağı tespit edildi.
9 MİLYON YILLIK FOSİLLER ÇIKTI
Kaçak kazı yapılarken bir vatandaşın ihbarı sonrası ortaya çıkarılan alanda Prof. Dr. Berna Alpagut'un bilimsel danışmanlığında Muğla Müzesi Müdürlüğü ile yapılan kurtarma kazıları ve yüzey araştırmaları yapılarak 5-9 milyon yıllık fosiller tespit edildi. Kültür turizmini canlandırma çalışmaları kapsamında 'Turolian Park Projesi' adı ile devam etti.
SERGİLENMEYE BAŞLADI
Kazılarda çıkarılan fosiller 1994 yılında Türkiye'nin ilk kadın valisi Muğla Valisi 'Dr. Lale Aytaman Doğa Tarihi Seksiyonu' adı ile Muğla Müze Müdürlüğü bünyesinde açılan salonda sergilenmeye başladı ve müze ziyarete açıldı.