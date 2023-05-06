GREEN CARD SONUÇLARI 2023! DV Lottery Green Card başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı? dvprogram.state.gov sorgulama linki!

Green Card sonuçları 2023 dvprogram.state.gov! ABD'de yaşama ve çalışma fırsatı yakalamak isteyen kişilerin başvurularını 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Green Card sonuçları için geri sayım başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuç tarihini daha önceden duyurmuştu. Sonuçlar için nefesler tutuldu. Binlerce kişi, "Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte DV 2023-2024 Green Card Yeşil Kart kura çekiliş sonucu sorgulama ekranı!