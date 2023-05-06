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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası Deniz Gündüz'ün, Necati Yağcı'dan kiralık kafe için aldığı 350 bin lira rüşvetin ses kaydı çıktı. Ses kaydında Gündüz, "500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar" diyor.
Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:18Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:18