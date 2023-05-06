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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası Deniz Gündüz'ün, Necati Yağcı'dan kiralık kafe için aldığı 350 bin lira rüşvetin ses kaydı çıktı. Ses kaydında Gündüz, "500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar" diyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:18
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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar

İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün, Kadıköy Kriton Curi Parkı'ndaki kafenin kiralanmasıyla ilgili iş insanı Necati Yağcı'yı 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar

Dolandırılan Yağcı tarafından alınan ses kaydı, soruşturma birimlerine sunuldu. Görüntü inceleme ve iyileştirme uzmanı olan bilirkişi, ses kayıtları üzerinde yaptığı incelemede, ses kaydının dökümünü gerçekleştirdi.

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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar

Ses kayıtlarının ayrıntıları, rüşvet ve irtikap suçunun Kadıköy Belediyesi'nde nasıl "olağan bir prosedür" olarak uygulandığını da gözler önüne serdi.

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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar

Ses kaydında, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın, CHP'nin Kadıköy'deki kasası olduğu iddia edildi.

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CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Ses kayıtları ortaya çıktı: 500 bin lira almadan ruhsat vermiyorlar

BAŞKANI KİMSE TAKMIYOR
Ses kaydında Gündüz, Yağcı'ya "Demek ki Fahrettin Kayhan orada krallık yapmış. Bu Fahrettin'i parti, bütün Kadıköy'ün para kasası yapmış. 500 bin lira kendilerine almadan aşağıya ruhsat vermiyorlar" diyor.