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Haberler Galeri Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'a ulaştırıldı. Oylar, Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan 3 uçaktan yoğun güvenlik tedbirleri altında taşındı. Peki, yurt dışı oyları ne zaman sayılacak? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:28
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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara’ya getirilen oylar ATO Congresium’a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'a ulaştırıldı.

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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara’ya getirilen oylar ATO Congresium’a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara’ya getirilen oylar ATO Congresium’a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

OYLAR ANKARA'YA GETİRİLDİ

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, uçaklarla Ankara'ya getirildi.

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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara’ya getirilen oylar ATO Congresium’a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara’ya getirilen oylar ATO Congresium’a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE KULLANILAN OYLARIN TÜRKİYE'YE YOLCULUĞU

Havalimanına inen ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.