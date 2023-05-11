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Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'a ulaştırıldı. Oylar, Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan 3 uçaktan yoğun güvenlik tedbirleri altında taşındı. Peki, yurt dışı oyları ne zaman sayılacak? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:28Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:28