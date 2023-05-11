Hepsi mühürlü! Yurt dışından Ankara’ya getirilen oylar ATO Congresium’a ulaştı | Peki, oylar ne zaman sayılacak? İşte yanıtı...

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.